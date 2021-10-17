Всех вздернут на реестре

«Иноагентом» рано или поздно признают любого из вас — это новый вид гражданской казни. Интервью Главы Центра защиты прав СМИ* Галины Араповой**.

Ряды «иностранных агентов» в РФ ширятся каждую неделю, и Министерство юстиции все больше сосредотачивается не на организациях, а на конкретных людях — правозащитниках, журналистах, общественных деятелях. Новый статус разом перечеркивает их прежнюю жизнь. Одна из таких людей — юрист Галина Арапова, которая возглавляет Центр защиты прав СМИ. Для нее это «иноагентство» второе: сам Центр признали таковым в 2015 году, руководительница получила это «звание» в нынешнем октябре. Арапова — фигура максимально известная даже в мировой правозащите, она эксперт Совета Европы, и действия Минюста ее не удивляют. Более того, она намерена продолжать борьбу с дискриминационными законами об иноагентах — теперь пользуясь собственным опытом.

Правоприменение оставляет силовикам и чиновникам большой маневр для трактовки того, кто должен оказаться следующим «врагом». В большом интервью «Новой» Галина Арапова рассказывает, кто находится в зоне риска, какие эксперты придумывают законы, в которых никто не может разобраться, и с какими проблемами столкнутся те, кого все-таки внесут в реестр физлиц-«иноагентов».



Галина Арапова. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

ОТ РЕДАКЦИИ

Героиня этого интервью — человек, который в соответствии с новыми законами РФ обязан везде указывать:

«ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА».

«Роскомнадзор суды не проигрывает»

— В своем монологе для проекта «Гласная» вы сказали, что в судах, где свои права отстаивают журналисты, государство ведет спор с самим собой: встретились два чиновника и договорились.

— Это даже не спор получается, а междусобойчик такой.

— Это было в тот момент, когда «иноагентом» был уже признан центр, но еще не вы. Сколько тогда в среднем дел вы выигрывали в такой ситуации?

— Этот статус не влияет на конечный результат. И мое «иноагентство» сейчас не влияет. В судах по-другому все работает. Там не проверяют, условно говоря, адвокат ты или юрист правозащитной организации — «иностранного агента». Хотя должна сказать, что за последнее время нам встречались такие оппоненты в суде, которые использовали подобный аргумент, но судьи, надо сказать, на это как-то смотрят скептически. Судьям надо отдать должное, они обычно говорят, что это не имеет значения по существу дела. Вот доверенность у человека есть, юридическое образование есть, какие вопросы? Сейчас у нас идет судебный процесс, в котором представитель истца бьется просто в падучей, она там в истерику впадает, что и сам журналист — «иностранный агент», и его редакция — «нежелательная», и вообще кошмар, посмотрите, с кем мы связались, да как мы вообще можем! И это они еще не знали, что юрист представляет организацию — «иностранного агента», я думаю, что к следующему заседанию она еще и это в качестве аргументации добавит. Но все-таки это не отражается на существе спора, именно этот аргумент. Потому что мы, как правило, в суде достаточно убедительны, у нас опыт хороший. И даже если судья будет прислушиваться к этим странным аргументам, то все равно у него будет возможность оценить нас как профессионалов, как юристов.

Проблема в другом. Надо смотреть на то, как меняется в целом правовое регулирование работы журналистов. Мы видим, что в делах о защите чести и достоинства, а мы их ведем 25 лет, у нас всегда был и остается хороший процент выигрыша. Пока не было этих мутных времен, когда началось ужесточение законодательства о СМИ, судьи более уважительно, так скажем, относились к практике Европейского суда, и сигналы сверху — из Верховного суда, из Конституционного суда — шли несколько другие. А сейчас — опять откат назад. Состав судей сильно поменялся, очень много пришло молодых людей, которые раньше были помощниками судей, секретарями судебных заседаний. И мы все чаще слышим странные заявления типа: «А что, РФ еще не вышла из Совета Европы?» или «А что, разве мы обязаны применять европейское законодательство? У нас же есть свой Гражданский кодекс», «А что вы нам ссылаетесь на какие-то там законы других стран?» К сожалению, это означает, что юристы, которые оказались в мантии судьи в этом конкретном суде, не очень квалифицированы.

— Зато они слышали про поправки в Конституцию и приоритет национального законодательства над международным.

— Вот! И они даже не пытаются разобраться в том, что эта поправка ничего, по сути, не меняет. Потому что 15-я статья Конституции изменена не была, а 79-я, в которую внесли поправку, никакого влияния на приоритет норм на самом деле не имеет.

Изменилась очень сильно расстановка сил между редакциями и юристами — с одной стороны, и Роскомнадзором — с другой. Роскомнадзор не просто окреп, он расправил крылья и стал значимым цензурным ведомством. Юристы РКН, даже когда видно, что они не так уж и опытны, все равно довольно пафосно заявляют: «Роскомнадзор суды не проигрывает». И это произносится вслух не потому, что они хорошие юристы и демонстрируют какое-то невероятное ораторское искусство в суде, а потому, что им суды как раз подыгрывают. Это и есть междусобойчик. Пришел чиновник в суд, а суд себя тоже воспринимает как чиновника. Получается, что ты не участвуешь в состязательном процессе, а фактически присутствуешь при избиении младенцев. Только младенец — ты, и тебя избивают одновременно и судья, и чиновник.

— И еще получают от этого удовольствие.

— Какое-то, видимо, да. Каждый считает, что он выполняет государственный долг, а ты тут вот просто пришел и пытаешься рассказать о том, что цензура — это плохо, что на самом деле интернет — это площадка для свободы слова. Для них это все зло, и цензура — это единственный инструмент, который это зло может сдержать. Они искренне в это верят или делают вид, что верят, потому что зарплату за это получают.

Сейчас очень маловероятно, что спор с Роскомнадзором закончится как-то иначе, чем в его пользу.

И поэтому почти все судебные дела, связанные с РКН — а их стало огромное количество, — с самого начала становятся стратегическими. Ты понимаешь, что проиграешь Роскомнадзору в Тверском районном суде города Москвы, и просто сразу ведешь это дело с прицелом на Европейский суд. Это уже становится рутиной, рвать душу и переживать по поводу того, что судья всегда подыгрывает Роскомнадзору, не надо. Надо вложиться в это дело грамотной правовой аргументацией, эта игра будет вдолгую.

«Власти придумали паранойю про кольцо врагов и верят в нее»

— Статус иноагента лично для вас — это месть за что-то конкретное или «клеймо по совокупности»?

— Я не знаю, что у них в головах, и вообще очень трудно представить, кто те люди, которые вписывали мое имя, и что им не понравилось в моих комментариях. Может, я им сама лично не нравлюсь, или им не нравится, что я возглавляю организацию правозащитную, или конкретная фраза им не понравилась. Пытаться это понять бессмысленно.

— Какое у вас конкретно иностранное финансирование?

— Я возглавляю правозащитную организацию, у которой есть благотворительные гранты. Невозможно работать в некоммерческом секторе, заниматься защитой прав человека на чисто коммерческой основе, потому что мы работаем с такими темами, за которые обычно люди не готовы платить. Это не межевание земельного участка и не нотариальная деятельность, где есть четкая ставка за работу юристов. Правозащитная деятельность предполагает определенную работу pro bono, потому что она выстроена в защиту общественного интереса. Многие наши клиенты — журналисты из небольших редакций или блогеры какие-нибудь районные, у них нет возможности оплатить консультацию или помощь хорошего юриста. Поэтому мы работаем в защиту прав человека, а для этого мы должны как-то финансировать свою работу. Эти средства черпаются, как и во всем мире, из разных благотворительных источников, для того чтобы мозаично обеспечить функционирование офиса, зарплаты сотрудникам, выплату налогов.

У нас есть эти деньги, мы никогда этого не скрывали, и это нормальная, здоровая практика для всего некоммерческого сектора, что бы ни говорило государство. Ему не нравится, что мы деньги берем у других? Но мы и у него не можем брать эти деньги, потому что очень часто нашими оппонентами в суде выступают как раз госорганы, и было бы совершенно нелогично нам идти в суд, получая государственные деньги и выступая на противоположной стороне в споре с государством. Так не бывает.

— Значит, в РФ НКО не может прожить без иностранных грантов в принципе?

— Я вам даже больше скажу:

нигде в мире НКО не может прожить без грантов. Проблема лишь в том, что в других странах иностранное финансирование не считают токсичным, а у нас считают.

Раньше у нас тоже так не считали, и государственные чиновники российские — те же судьи, полицейские, прокуроры — на средства иностранных благотворительных организаций ездили перенимать опыт в другие страны, а государственные библиотеки пополнялись книгами, изданными на деньги различных международных благотворительных фондов. Потом их, правда, начали сжигать, но…

— Прямо сжигать?

— Прямо уничтожать, да. Если они изданы «нежелательной организацией» и в выходных данных об этом написано, распространение таких книжек относится к участию в деятельности «нежелательной организации». Директор библиотеки либо садится, либо удаляет эти книги из своего фонда — что он, собственно, и делает. У нас придумали эту паранойю, что мы живем в кругу врагов, и власти сами верят, что если ты получаешь откуда-то деньги, то свято служишь тем людям, которые тебе платят. Они просто живут в другом совершенно измерении, не понимая, что можно работать не потому, что тебе кто-то платит, а потому, что ты искренне веришь в то, что ты делаешь. Власть же все время об этом говорит: «Ваши заказчики». Нет заказчиков. Единственный заказчик у правозащитной организации — это общество.

По поводу того, что у меня еще есть лично. У меня есть зарплата от моей организации, и они считают это иностранным финансированием. Я эксперт Совета Европы и иногда делаю какую-то экспертную работу на международном уровне, за что мне платят гонорар как за научный труд.

— Вы бы готовы были отказаться от этой работы?

— Зачем?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

* Центр защиты прав СМИ признан Минюстом «иноагентом»

** Галина Арапова признана Минюстом СМИ-«иноагентом»

—