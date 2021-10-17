Американская миссия при ОБСЕ перепутала флаг Украины

Американская миссия при ОБСЕ опубликовала в своем Twitter видео, в котором флаг Украины оказался перевернут вверх тормашками.

«Мы не требуем расширения полномочий специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине; мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым», – говорится в официальном русскоязычном Twitter-аккаунте Госдепа от лица американской миссии при организации.

К публикации также прикреплен анимационный ролик, на котором территория Крыма постепенно окрашивалась в цвета украинского флага, авторы видео перепутали цвета местами и изобразили желтый цвет сверху, а синий – снизу.

[email protected]: Мы не требуем расширения полномочий СММ; мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым. Потому что Крым — это Украина.https://t.co/w4uY5COtfP. pic.twitter.com/sy1oqQllMV

— США по-русски (@USApoRusski) October 16, 2021

Ранее США осудили решение РФ провести перепись населения в Крыму.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.