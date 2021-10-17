Мнение: Дефицит продавцов в России, перевод заключённых на работу и компенсация врачу за приговор

1. В России всё может пойти по британскому сценарию, и полки наших магазинов начнут пустеть просто потому, что там некому будет работать. Ритейлеры жалуются на дефицит мигрантов (из-за закрытых границ) и нежелание местного населения работать продавцами (на фоне щедрых социальных выплат и низких зарплат):

https://lenta.ru/news/2021/10/15/kassa/

Российские ритейлеры столкнулись с острым дефицитом персонала, включая администраторов магазинов и кассиров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Торговые сети связывают это с рядом факторов, среди которых отток мигрантов из-за пандемии коронавируса, демографическая яма 1990-х годов, а также переход персонала в сферу онлайн-торговли. В частности, одна из сетей продуктовых супермаркетов укомплектована сотрудниками от 65 до 92 процентов в зависимости от региона.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что ритейлеры начали повышать заработную плату сотрудникам, вводить гибкий график и снижать штрафные санкции.

Мне кажется, дефицит рабочей силы тут ни при чём. Надо ставить зарплаты побольше, а условия труда делать получше. Тогда и люди потянутся. Да и вообще — роботизация на носу. Профессия продавца-кассира в любом случае отмирает.

Кроме того, сейчас в России бурно развиваются онлайн-торговля, доставка и ресторанный бизнес. Поэтому часть персонала перетекает туда из магазинов. Работать официантом – престижнее, чем в супермаркете (плюс дают чаевые), управлять интернет-магазином из дома – комфортнее, а кататься по городу на велосипеде с ящиком на спиной – интереснее, да и помогает сбрасывать вес.

Поэтому молодёжь уходит в эти более перспективные области. Старшее же поколение сталкивается с постоянным технологическим усложнением работы в магазинах. От продавцов теперь требуется уметь работать с кассами самообслуживания и прочим новым оборудованием, быть вежливыми с клиентами, участвовать в маркетинге и рекламе. Если возрастной сотрудник с этим справляется без труда, он, скорее всего, в силу накопленного опыта может претендовать на более интересную должность, чем кассир в условной «Пятёрочке».

2. Дефицит рабочей силы в стране собираются покрывать в том числе с помощью заключённых. Речь, разумеется, не идёт о воссоздании ГУЛАГа – мы, к счастью, живём при капитализме.

Привлечение заключённых к труду позволит государству сэкономить на содержании осуждённых и ещё сильнее гуманизировать пенитенциарную систему, а самим осуждённым – заработать денег, быстрее выйти на свободу и лучше интегрироваться нормальную законопослушную жизнь:

https://tass.ru/ekonomika/12649521

Минюст России предлагает бизнесу создать рабочие места для 70 тысяч осужденных на принудительные работы к 2030 году. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. <…>

Чуйченко пояснил, что инвестиции от бизнеса предполагаются “достаточно небольшие”, а стоимость места на одного осужденного в таком исправительном центре составляет 400 тысяч рублей, при этом половину этой стоимости ФСИН берет на себя. “Учитывая, что заработная плата, которая удовлетворит этого человека, который отбывает наказание в виде принудительных работ, составляет 20-25 тысяч рублей, то, мне кажется, что окупаемость этих инвестиций не превысит полутора лет, а может быть даже и меньше”, – отметил министр. При этом у специалистов зарплата может доходить до 150-180 тысяч рублей.

На начало 2021 года порядка 180 тысяч осужденных имели право на перевод на принудительные работы, при этом не все заслуживают применения этой меры, а реальную цифру Минюст и ФСИН оценивают в 100 тысяч человек. На конец этого года планируется создать порядка 22 тысяч рабочих мест. “Конечно же, это очень мало, и в настоящее время мы ведем работу для того, чтобы, во-первых, создать стимулы к тому, чтобы люди принимали это решение – прежде всего наша работа направлена на то, чтобы предоставить им право уходить на условно-досрочное освобождение, чего они в настоящее время не имеют”.

100 тысяч человек – примерно пятая часть всех заключённых в России. Для рынка труда немного, а вот для исправительной системы это весьма серьёзная цифра. Главное, чтобы заключённым обеспечили хорошие условия труда. Подозреваю, добиться этого будет не так-то легко.

3. Врачу-гематологу которую ранее осудили на 2 года по обвинению во врачебной ошибке, повлекшей смерть пациента, не только отменили приговор, но и присудили компенсацию от государства величиной в 4,3 миллиона рублей:

https://lenta.ru/news/2021/10/15/money/

Врачебные ошибки – спорная и тяжёлая тема.

Врачи не роботы и иногда ошибаются, да и пациенты крайне индивидуальны, так что а небольшом проценте случаев даже казалось бы надёжные и проверенные методы дают сбой. Невыявленная ранее непереносимость тех или иных лекарств может случайно убить пациента, либо же общая слабость организма на фоне множества хронических болячек может помешать провести эффективное лечение – и пациент, опять же, умрёт. Вины доктора в этом не будет, или она будет минимальна.

Поэтому жёстко наказывать врачей за ошибки и неудачи, – если только там не было злого умысла либо откровенной, зияющей некомпетентности, – неправильно. Иначе в медицине будет попросту некому работать.