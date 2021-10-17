Названы четыре продукта, защищающие от осенней простуды

Врачи рассказали, как сохранить здоровье осенью. Они назвали четыре продукта, которые положительно сказываются на организме при регулярном употреблении.

Рекомендуется есть больше меда. Этот продукт увлажняет кожу и легкие, облегчает кашель, в ряде случаев может оказать слабительное действие. Мед с древних времен считался натуральным средством для поддержания здоровья. Вывести токсины поможет один стакан воды с медом.

Кроме этого, рекомендуется есть больше рыбы. Продукт имеет достаточно низкую жирность, поэтому не придется волноваться по поводу фигуры. К тому же рыба помогает уменьшить уровень холестерина, сохраняет здоровье глаз, улучшает память.

Осенью часто дает о себе знать сухость. Чтобы предотвратить эту проблему, необходимо пить различные чаи. Они помогают компенсировать недостаток влаги в организме. Чай способствует усвоению жиров, наполняет организм клетчаткой и различными витаминами. Он снижает уровень липидов в крови, нормализует артериальное давление и уровень сахара.

Осенью рекомендуется есть больше фруктов. Очень полезными в это время года являются груши. Они позитивно воздействуют на легкие, облегчают кашель, избавляют от мокроты. Калий и множество витаминов содержится в яблоках. Их в особенности необходимо есть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми патологиями, пишет портал Nation News.