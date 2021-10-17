Названы четыре продукта, защищающие от осенней простуды
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Врачи рассказали, как сохранить здоровье осенью. Они назвали четыре продукта, которые положительно сказываются на организме при регулярном употреблении.
Рекомендуется есть больше меда. Этот продукт увлажняет кожу и легкие, облегчает кашель, в ряде случаев может оказать слабительное действие. Мед с древних времен считался натуральным средством для поддержания здоровья. Вывести токсины поможет один стакан воды с медом.
Кроме этого, рекомендуется есть больше рыбы. Продукт имеет достаточно низкую жирность, поэтому не придется волноваться по поводу фигуры. К тому же рыба помогает уменьшить уровень холестерина, сохраняет здоровье глаз, улучшает память.
Осенью часто дает о себе знать сухость. Чтобы предотвратить эту проблему, необходимо пить различные чаи. Они помогают компенсировать недостаток влаги в организме. Чай способствует усвоению жиров, наполняет организм клетчаткой и различными витаминами. Он снижает уровень липидов в крови, нормализует артериальное давление и уровень сахара.
Осенью рекомендуется есть больше фруктов. Очень полезными в это время года являются груши. Они позитивно воздействуют на легкие, облегчают кашель, избавляют от мокроты. Калий и множество витаминов содержится в яблоках. Их в особенности необходимо есть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми патологиями, пишет портал Nation News.
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