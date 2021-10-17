Дети Галкина трогательно поздравили его с Днем отца

Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с Днем отца. Сын Гарри подготовил для звездного родителя зажигательный рэп, а дочь Лиза нарисовала красивый рисунок.

Максим Галкин удивился тому факту, что в РФ только учредили День отца, а его уже поздравили дети. Сегодня этот праздник в стране отмечается впервые. Его учредил президент РФ Владимир Путин в октябре 2021 года. Теперь он будет праздноваться каждый год в третье воскресенье октября.

Гарри Галкин от души поздравил отца, сочинив рэп. В строчках говорится, что шоумен во многом является для него примером. Дочь Лиза сделала для папы кролика из бумаги и нарисовала «розовую хрюшку» на счастье.

В комментариях к публикации, сделанной в социальной сети Instagram, фолловеры в очередной раз восхитились детьми Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Они отметили, насколько сын и дочь артистов являются воспитанными и умными.

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины родились 18 сентября 2013 года. Малышей для Аллы Пугачевой и Максима Галкина выносила суррогатная мать. Сразу после появления детей на свет Примадонна отечественной эстрады заявила об уходе со сцены. Она полностью погрузилась в материнство. Сейчас знаменитость поет только на своих творческих вечерах в кругу друзей.