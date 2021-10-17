Инфекционист заявил, что дети стали чаще болеть COVID-19 и попадать в реанимацию. Ляшко утверждает, что существенных изменений нет

“У детей, которые поступают к нам в клинику, заболевание протекает более тяжело, чем в предыдущие периоды. Есть и дыхательная недостаточность, дети чаще попадают в реанимацию. Они часто требуют кислородной поддержки и даже ИВЛ”, – рассказал профессор.

Связано это, по словам Крамарева, с “Дельта”-штаммом коронавируса, который в разы заразнее, чем предыдущие штаммы коронавируса. Вторая причина – отсутствие у детей иммунитета к COVID-19.

“Коронавирус накинулся на детей по двум причинам. Первая – это “Дельта”-штамм. Он в несколько раз заразнее, чем предыдущие штаммы. Вторая – определенная часть взрослых либо привиты, либо переболели, поэтому имеют определенный уровень иммунитета. Поэтому стали болеть дети, которые не имеют иммунитета”, – считает он.

При этом Крамарев не согласен с тем, что детей надо вакцинировать в первую очередь.

“В первую очередь должны быть привиты группы риска, а потом уже прививать детей. Все-таки дети легче болеют, чем взрослые, а группы риска – это стационары, это смерти”, – объяснил профессор.

При этом министр здравоохранения Виктор Ляшко 16 октября в интервью “Радіо Свобода” заявил, что в Украине нет существенного роста заболеваемости COVID-19 детей до 18 лет.

Глава Минздрава утверждает, что в процентном отношении заразившихся детей к общему числу заболевших COVID-19 ничего не изменилось, существенного сдвига заболеваемости детей до 18 лет не зарегистрировано.

“По количеству кажется, будто происходит рост. Можно увидеть, что дети болеют и попадают в статистику. И в школах мы видим, что дети болеют. Но если мы посмотрим в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас диапазон 7–10%. Как было весной, так и сейчас”, – сказал Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошлые сутки, 16 октября, подтверждены 11 288 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших – 1086 детей.

С начала пандемии в Украине выявили 2,6 млн случаев COVID-19, умерло 60 633 человека.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В конце июля в отдельных случаях в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет. Для получения вакцинации родители детей 12–15 лет или сами дети в возрасте 16–17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

17 октября начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что Министерство здравоохранения Украины планирует начать вакцинацию от коронавируса подростков от 14 лет.

—