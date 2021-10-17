В Киеве на даче нашли мертвым дипломата – СМИ

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17.10.2021, 18:40, Новости дня
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В столичной полиции рассказали, что 16 октября к ним обратилась женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни. На место происшествия немедленно отправили полицейских.

Правоохранители опросили соседей и работницу, которая помогала мужчине по дому. Предварительно установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где его и нашла домработница.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

По данному факту полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой “несчастный случай”.

Источник “РБК-Украина” в правоохранительных органах рассказал, что погибший был дипломатом. Однако имя его не разглашается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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