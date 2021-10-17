 

Более 2 тыс. родственников погибших за Украину получат денежные пособия – Шмыгаль

17.10.2021, 18:40, Новости дня
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“Со следующего года минимальная пенсия устанавливается на уровне не менее 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС. Повышенное пенсионное пособие получат более 2 тыс. людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских жилищ”, – написал он.

Глава правительства подчеркнул, что “адресная помощь к пенсии будет предоставляться им, независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи”.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/440486944185181

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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