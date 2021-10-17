ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе

Причиной такого решения стали протесты возле штаб-квартиры ОБСЕ в оккупированном Донецке.

С утра 15 октября перед гостиницей, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50-100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в и из помещения 15 и 16 октября, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

Наблюдатели зафиксировали, как участники собрания устанавливали перед отелем палатки, а также биотуалеты.

Отмечается, что некоторые из молодых людей “держали транспаранты и выражали критику относительно деятельности СММ, особенно в отношении событий, которые произошли 13 октября на участке разведения в районе Золотого, когда члена вооруженных формирований, как сообщалось, задержали Вооруженные силы Украины”.

Reuters сообщило, что 16 октября около 200 пророссийских демонстрантов требовали освобождения задержанного боевика.

По словам Чевика, миссия ОБСЕ приостановила свою деятельность “из соображений и правил безопасности”. В то же время он добавил, что наблюдатели пока не ощущали угрозы со стороны “протестующих”.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной после 30 сентября.

13 октября 2021 года украинская делегация в ТКГ сообщила, что оперативная группа Вооруженных Сил Украины (ВСУ) задержала на Донбассе гражданина РФ Андрея Косяка. Российский паспорт он получил в феврале 2021 года в Ростовской области, уточнял спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Косяк в составе группы вооруженных лиц с повязками Совместного центра по контролю и координации под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ. У Косяка изъяли оружие и боеприпасы. Украинская делегация в ТКГ также опубликовала фото его “военного билета”, выданного боевиками “ЛНР”.

По словам главреда издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, в телефоне Косяка была обнаружена видеозапись, как он в составе минометного расчета в нарушение условий прекращения огня ведет огонь по украинским позициям в районе Золотого. Таким образом, Косяк под прикрытием документов СЦКК вел разведку для вычисления новых целей для обстрела, отметил Бутусов.

Кроме того, после задержания выяснилось, что уроженец Алчевска Косяк в 2010 году как гражданин Украины совершил умышленное убийство, отметили в СБУ.

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