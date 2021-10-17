Корзина из параллельной реальности

Еще полгода назад продукты были в два раза дешевле.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

«Нужен совет. Полгода назад ушла в декрет, денег стало не хватать. Ну, просто невозможно… Все, что приносит муж, уходит на продукты, а у нас ипотека, на одежду вообще ни копейки не остается. Я тут подсчитала, что еще полгода назад цены на продукты были в два раза ниже. Как жить в этой стране и как тут можно вообще рожать детей? Не дай бог на второго решиться. Что потом, побираться идти?» — этот крик души был опубликован в паблике «Мамы Екатеринбурга» и вызвал шквал обсуждения. Кто-то давал советы, как экономнее приготовить привычные блюда, кто-то сдавал явки-пароли на городских рынках, а кто-то советовал оформлять пособия для малоимущих.

— У меня трое детей, два из которых недавно пошли в школу, а третий в садик, — рассказал Ольга Мельникова, жительница Екатеринбурга. — С мужем оба работаем. Денег с началом пандемии стало катастрофически не хватать. Зарплаты не изменились, а цены выросли. При этом официальный прожиточный минимум изменился не существенно. Я вообще не понимаю, на кого рассчитана продуктовая корзина и прожиточный минимум.

Денег не хватает даже на еду, постоянно приходится занимать до зарплаты.

Я даже не предполагала, что мы будем жить так же, как наши родители в 90-е.

У нас долги за коммуналку и уже есть просрочки по кредитам. Пришлось корректировать траты на дополнительные занятия для детей. Старшие по три года отзанимались плаванием, сейчас пришлось отказаться от тренировок, в месяц мы платили за двоих восемь тысяч.

В 2021 году величина прожиточного минимума в Свердловской области по новым расчетам составила — 11 206 рублей в месяц, для пенсионеров — 9521 рубль, для детей — 11 850 рублей.

По данным на официальном сайте правительства региона, стоимость продуктовой корзины в последние годы практически не менялась и в среднем составляет 9534 рубля.

— Цены растут так, что не успеваешь отслеживать, — считает 33-летняя екатеринбурженка Дарья. — Каждый поход за продуктами (по списку, ничего лишнего) обходится в кругленькую сумму, а съедается быстро. Стараюсь брать все только по скидкам, акциям. Приходится обойти все магазины в округе в поисках более выгодной цены.

— Мы стали экономить на покупке продуктов, — рассказала Алена Кудринских, педагог. — Колбасу теперь не так часто покупаем. Почти не покупаем тушенку, она стала продуктом не для среднего класса. Вдвое выросла цена на привычный шампунь. Стала покупать капсулы для стирки, потому что это дешевле, чем купить порошок и кондиционер для белья. При этом и у меня, и у мужа немного выросла зарплата, но экономить нам приходится гораздо серьезнее, чем год назад. Спасает то, что родители из области постоянно снабжают нас продуктами с огорода.

Не представляю, как бы мы жили, если бы нам пришлось покупать и овощи-фрукты в магазине.

По официальным данным Свердловскстата, килограмм курицы стоит 176,78 (для сравнения, в мае текущего года —167,3 руб.), цена говядины — 412,44 (в мае — 407,9 руб. за килограмм) и свинины — 301,51 (в мае —289,8 руб.).

Несколько иные цифры демонстрирует статистика моих продуктовых чеков сегодня и год назад. Для наглядности я взяла одни и те же продукты, купленные в одном и том же магазине. Год назад свиной карбонад охлажденный стоил 245 руб. за килограмм, сегодня — 320; сосиски «Детям» были 100 руб., стали 149; яйцо «Айсберг» от 70 выросло до 90 руб. за десяток; цена филе куриного увеличилась со 190 руб. до 280 за кг; масло сливочное «Ирбитское» было 89, стало 119; вафли «Яшкино» выросли с 50 до 70 рублей; масло подсолнечное — с 70 до 109, сметана — с 90 до 120 за 500 мл, мука — с 40 руб. до 75 за 2 кг, молоко — с 50 до 60 рублей.

Изольда Дробина, собкор «Новой» на Урале

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