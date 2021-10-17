 

В Тюмени задержали преследовавшего с ножом двух школьников пенсионера

17.10.2021, 18:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Тюмени полиция задержала мужчину, который с ножом преследовал двух школьников, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюмени.

«Сообщение в полицию поступило 13 октября около двух часов дня. На место немедленно прибыли сотрудники полиции, задержали подозрительного мужчину и доставили его в 6 отдел полиции. Доставленным оказался ранее судимый 69-летний пенсионер. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нож, который был при нем, изъят», – сообщили в УМВД РФ по Тюмени, передает РИА «Новости».

На видео с камер наружного наблюдения видно, как вооруженный ножом мужчина сначала идет, а потом бежит по тротуару вслед за двумя школьниками. В городской полиции пояснили, что инцидент произошел в районе дома №8 на улице Голышева, полицию вызвали прохожие.

В СУСК по Тюменской области заявили, что по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что жители Челябинской области начали опасаться устроившего «охоту» за их детьми педофила на серебристом «УАЗ-Патриот», по их мнению, мужчина ранее привлекался за аналогичные преступления.



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