 

Клинтона выписали из больницы

17.10.2021, 18:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-президент США Билл Клинтон выписан из больницы, ранее он был госпитализирован с заражением крови.

«Президент Клинтон был выписан сегодня из медицинского центра UC Irvine. Температура и содержание белых клеток в крови нормализовались. И он вернется домой в Нью-Йорк, чтобы закончить курс антибиотиков», – говорится в заявлении медицинского директора больницы Алпеша Амина, информирует РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что у Клинтона возникла инфекция мочевыводящих путей, которая попала в кровеносную систему. Как отметил ведущий, заболевание было диагностировано на ранней стадии и организм пациента хорошо реагирует на терапию.



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