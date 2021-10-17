Клинтона выписали из больницы
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Экс-президент США Билл Клинтон выписан из больницы, ранее он был госпитализирован с заражением крови.
«Президент Клинтон был выписан сегодня из медицинского центра UC Irvine. Температура и содержание белых клеток в крови нормализовались. И он вернется домой в Нью-Йорк, чтобы закончить курс антибиотиков», – говорится в заявлении медицинского директора больницы Алпеша Амина, информирует РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что у Клинтона возникла инфекция мочевыводящих путей, которая попала в кровеносную систему. Как отметил ведущий, заболевание было диагностировано на ранней стадии и организм пациента хорошо реагирует на терапию.
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