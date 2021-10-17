Клинтона выписали из больницы

Экс-президент США Билл Клинтон выписан из больницы, ранее он был госпитализирован с заражением крови.

«Президент Клинтон был выписан сегодня из медицинского центра UC Irvine. Температура и содержание белых клеток в крови нормализовались. И он вернется домой в Нью-Йорк, чтобы закончить курс антибиотиков», – говорится в заявлении медицинского директора больницы Алпеша Амина, информирует РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что у Клинтона возникла инфекция мочевыводящих путей, которая попала в кровеносную систему. Как отметил ведущий, заболевание было диагностировано на ранней стадии и организм пациента хорошо реагирует на терапию.