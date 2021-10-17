 

Казахстанский полицейский Марат Жумалиев рассказал, как бороться с мошенничеством в интернете

17.10.2021, 18:08, Разное
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В интервью казахстанским СМИ начальник управления криминальной полиции Северо-Казахстанской области Республики Казахстан подполковник Марат Жумалиев пояснил о росте преступлений, связанных с интернетом, в два раза за период в один год, а также поделился простыми правилами как не стать жертвой обмана в сети.
По его словам в этой области Республики Казахстан зафиксировано 541 случаев мошенничества, из них 172 раза подозреваемые были из других стран. Основными причинами, почему преступления стали возможны, были отказ от наличного расчета и информационная безграмотность населения. Самыми распространёнными видами обмана граждан оказались звонки от мнимых сотрудников банков, заказ товаров на сайтах объявлений, а также участие в проектах по инвестициям.

По его словам, важным элементом борьбы с сетевыми мошенниками является не только усилия полиции, но и информационная грамотность населения. Жумалиев считает, что достаточно соблюдать несколько простых правил, чтобы не стать жертвой интернет преступников. Среди таких правил:

1) Покупку товаров сети лучшего всего совершать на проверенных сайтах.

2) Необходимо убедиться, что интернет страница не является сайтом-двойником известного ресурса.

3) С осторожностью делать покупки по предоплате. Мошенники могут опубликовать в объявлении фейковое фото товара или документов. При таких операциях следует внимательно изучить условия сделки, а при любых сомнениях – отказаться.

4) В случае звонка от «сотрудника» банка, который пишет о каких-либо действиях с банковской картой, требует произвести определенные действия на банкомате или сообщить конфиденциальные данные, следует немедленно прекратить разговор и позвонить на горячую линию в банк. Настоящий сотрудник банка не будет звонить и интересоваться персональными данными клиента.

5) Внимательно пользоваться банкоматами и платежными терминалами. Если на них замечены посторонние устройства, тогда следует позвонить в полицию или в банк, на чьем аппарате обнаружено устройство. Эти неизвестные приборы могут считать данные карты и пин код. Не следует оставлять после финансовых операций чеки и квитанции, так как в них могут содержаться персональные данные, которыми могут воспользоваться преступники.

Подполковник Марат Жумалиев напомнил об уголовной ответственности в виде лишения свободы за все виды мошенничества.

Источник: www.inform.kz



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