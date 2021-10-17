 

Гражданам без московской прописки временно запретят пользоваться столичным метро

17.10.2021, 17:51, Разное
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В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об ограничении потока пассажиров, пользующихся городским метрополитеном. С 18 октября подземкой смогут воспользоваться только лица, имеющие регистрацию в Москве и Московской области.

«Москва всегда готова открыть свои двери для людей из разных уголков света, но сегодня мы столкнулись с новой волной пандемии коронавируса. Мы с коллегами в мэрии после продолжительных дебатов смогли придти к компромиссу, который должен защитить основной генофонд страны и не нанести ущерб экономике. Мы сошлись во мнении, что нужно во что бы то ни стало не допустить локдауна и снизить риск дальнейшего распространения инфекции. Поэтому мы приняли решение, что в дни роста заболеваемости, начиная с 18 октября, московское метро не будет принимать пассажиров без регистрации в Москве и Московской области. Исключение будет сделано для транзитных пассажиров при наличии билетов. Эти меры помогут нам сначала выйти на плато, а потом и в очередной раз победить пандемию», – заключил градоначальник.

В мэрии добавили, что рекомендуют пассажирам носить с собой документы, подтверждающие личность гражданина (желательно паспорт), поскольку пока не все станции оснащены системой распознавания лиц. Иногородним россиянам и иностранцам предлагают прибегнуть к услугам других видов общественного транспорта, каршеринга или такси. Об окончании действия постановления Собянина и возобновлении привычной работы столичного метрополитена будет объявлено дополнительно. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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