Зеленский вместо борьбы с коррупцией берет пример с Путина по отношению к олигархам – Аслунд

“Как показали недавние исследования AmCham [Американская торговая палата] и EBA [Европейская бизнес-ассоциация], основной проблемой украинского бизнеса является крайне коррумпированная судебная система, за которой следуют некоторые подразделения правоохранительных органов (прокуратура и СБУ), но президент Украины Владимир Зеленский вместо борьбы с коррупцией ведет кампанию против олигархов, следуя примеру Путина”, – заявил шведский экономист.

As recent AmCham & EBA surveys have shown, the main problem in Ukrainian business is the utterly corrupt judiciary, followed by other parts of law enforcement (the prosecutors & SBU), but @ZelenskyyUa is campaigning against the oligarchs instead following Putin’s lead.

— Anders Åslund (@anders_aslund) October 16, 2021

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции “Голос” Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства тогдашнего спикера Рады Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе.

Новый глава парламента Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

