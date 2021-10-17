 

У дедушки Ленина было ЧК, а у Зеленского есть СНБО – Комаровский

17.10.2021, 17:46, Новости дня
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“Совещательный орган при президенте стал карательной рукой. Я бы в такой ситуации, при наличии такого большинства, таких возможностей – поломать, поменять Конституцию и сделать СНБО не совещательным, а решательным, законодательным органом”, – сказал медик.

По его словам, сейчас СНБО в Украине – “примерно как ЧК при большевиках”.

(Всероссийская чрезвычайная комиссия в 1917–1922 годы занималась массовыми внесудебными репрессиями по классовому и идеологическому принципам).

“У дедушки Ленина было ЧК, а у Владимира Александровича есть СНБО. Это особый орган, секретарь которого стал главным философом, лидером нации, фактически интеллектуальным лидером нации. Это очень интересно. Это феномен, который мы будем изучать при следующей власти”, – заявил Комаровский.

Он считает, что СНБО следует заняться ситуацией со здравоохранением, которая в Украине “без всякой пандемии” является угрозой национальной безопасности.

Контекст:

СНБО состоит из 23 высших должностных лиц Украины, орган возглавляет президент.

3 октября Зеленский заявил, что до него Совет нацбезопасности и обороны был “мертвым органом”, который называли “кладбищем”.

С февраля 2021 года СНБО принял несколько решений, в том числе о введении санкций. В частности, под действие ограничительных мер попали нардепы от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук и Тарас Козак, пророссийсий блогер Анатолий Шарий, его жена Ольга, главред издания “Страна” Игорь Гужва, а также сотни “воров в законе”. Кроме того, санкции были введены против каналов Козака “112 Украина”, NewsOne и ZIK, против издания “Страна” и ряда других юридических лиц.

На последнем заседании совета, состоявшемся 15 октября, члены СНБО поддержали ряд новых решений, в том числе утвердили план обороны Украины и ввели санкции относительно людей, причастных к российским выборам на оккупированных украинских территориях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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