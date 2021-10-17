Впервые за 20 лет выросло число людей, живущих за чертой бедности – ООН

По его словам, причиной роста количества людей за чертой бедности стала пандемия COVID-19, которая нанесла ущерб экономика и обществу. Он также отметил, что одностороннее восстановление от последствий пандемии еще больше усугубляет неравенство между странами.

“Например, неравенство вакцин позволяет вариантам [коронавируса] развиваться и разрастаться, обрекая мир на миллионы смертей и продлевая экономический спад, который может стоить триллионы долларов. Мы должны положить конец этому, решить проблему долгового кризиса и обеспечить инвестиции для восстановления в наиболее нуждающиеся страны”, – сказал Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что число женщин, живущих в крайней нищете, намного превышает число мужчин.

“Даже до пандемии 22 самых богатых мужчины в мире имели больше богатства, чем все женщины в Африке, и этот разрыв только увеличивался. Мы не можем восстановиться, используя только половину нашего потенциала. Экономические инвестиции должны быть нацелены на женщин-предпринимателей, обеспечивать более широкую формализацию неформального сектора, фокусироваться на образовании, социальной защите, всеобщем уходе за детьми, здравоохранении и достойной работе, а также преодолевать цифровой разрыв, включая его глубокий гендерный аспект”, – подчеркнул он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В июле ООН сообщала, что пандемия привела к обострению голода в мире. В частности, около десятой части населения мира, почти 811 млн человек, недоедали в прошлом году. В целом, в 2020 году более 2,3 млрд человек (30% населения мира) не имели постоянного доступа к полноценному питанию.

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