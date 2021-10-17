 

Впервые за 20 лет выросло число людей, живущих за чертой бедности – ООН

17.10.2021, 17:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, причиной роста количества людей за чертой бедности стала пандемия COVID-19, которая нанесла ущерб экономика и обществу. Он также отметил, что одностороннее восстановление от последствий пандемии еще больше усугубляет неравенство между странами.

“Например, неравенство вакцин позволяет вариантам [коронавируса] развиваться и разрастаться, обрекая мир на миллионы смертей и продлевая экономический спад, который может стоить триллионы долларов. Мы должны положить конец этому, решить проблему долгового кризиса и обеспечить инвестиции для восстановления в наиболее нуждающиеся страны”, – сказал Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что число женщин, живущих в крайней нищете, намного превышает число мужчин.

“Даже до пандемии 22 самых богатых мужчины в мире имели больше богатства, чем все женщины в Африке, и этот разрыв только увеличивался. Мы не можем восстановиться, используя только половину нашего потенциала. Экономические инвестиции должны быть нацелены на женщин-предпринимателей, обеспечивать более широкую формализацию неформального сектора, фокусироваться на образовании, социальной защите, всеобщем уходе за детьми, здравоохранении и достойной работе, а также преодолевать цифровой разрыв, включая его глубокий гендерный аспект”, – подчеркнул он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В июле ООН сообщала, что пандемия привела к обострению голода в мире. В частности, около десятой части населения мира, почти 811 млн человек, недоедали в прошлом году. В целом, в 2020 году более 2,3 млрд человек (30% населения мира) не имели постоянного доступа к полноценному питанию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Помпео допустил возможность запрета TikTok в США

10.09 / Верующим проводить встречи нельзя, а протестующим всё можно – Fox News обвинил власти Сиэтла в дискриминации

19.03 / Украина стала второй в мире страной, где водители Uber будут получать автоматические предупреждения о превышении скорости

25.07 / В Минздраве предложили ужесточить штрафы за употребление наркотиков

03.03 / ВСП уволил судью Высшего хозсуда Емельянова. Его обвинили в шантаже и угрозах судье

05.07 / Рэпер Канье Уэст заявил об участии в президентских выборах

30.07 / Украина готовится участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады 2028 или 2030 – Офис президента

09.07 / Жительница Саратовской области нашла пакет с новорожденным возле дома

04.12 / ЦБ аннулировал лицензию подмосковного «Дом-Банка»

17.02 / DM – Шотландия грозит закрыть границу с Англией, если Лондон не ужесточит гостиничный карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика