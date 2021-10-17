Президент Сербии решил выступить в Госдуме на русском языке

Президент Сербии Александр Вучич выразил желание в ходе предстоящего визита в Россию выступить в Госдуме и на телевидении на русском языке.

17 октября Вучич посетил гимназию в районе Земун сербской столицы, которую окончил в свое время. Там он встретился с руководством учебного заведения и со своей классной руководительницей, преподавателем русского языка Ириной Галкиной, проработавшей в гимназии 37 лет, передает РИА «Новости».

«И сейчас каждый второй день у меня занятия по русскому языку для улучшения знаний… Буду выступать в Государственной Думе и на российском телевидении, впервые на русском языке. Вы посмотрите и сообщите мне, если что не так», – обратился он к преподавательнице.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что визит президента Сербии Александра Вучича в Россию готовится, о точных его датах Кремль объявит своевременно.

Кроме того, 6 октября Вучич заявил, что передаст президенту РФ Владимиру Путину просьбу о помощи в условиях энергетического кризиса. 10 октября, по результатам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сербский лидер рассказал, что обратился к российскому президенту с просьбой о выгодной цене на газ.