 

Израиль опроверг обвинения в использовании гражданских самолетов в небе над Сирией

17.10.2021, 17:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИзраильская армия не прикрывается гражданскими самолетами, действуя в небе над Сирией, сообщил высокопоставленный офицер ЦАХАЛ на брифинге для иностранных журналистов.

«Воздушное пространство над Сирией – зона интенсивного воздушного движения. Мы выработали механизм, который позволяет минимизировать риски. Мы считаем безопасность как гражданских, так и военных судов в этом районе нашим важнейшим приоритетом. Мы не используем движение гражданских воздушных судов в качестве преимущества, (действуя в небе над Сирией)», – приводит его слова РИА «Новости».

В четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что израильская авиация атаковала завод по переработке фосфатов в Сирии.

По его словам, 13 октября с 23.35 до 23.39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры. Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск.



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