 

Солянка для большой компании: сытный рецепт от шефа Ивлева

17.10.2021, 17:18, Разное
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Поездка на дачу или на пикник всегда подразумевает пышное
застолье. Чаще всего к столу подают шашлыки и овощи-гриль, угощение пусть и
вкусное, но очень уж частое. Если хочется разнообразить стол чем-то помимо
привычного мяса на мангале, шеф Константин Ивлев рекомендует приготовить
солянку в казане. Процесс приготовления чуть более трудоемкий, чем у шашлыков,
но гости точно останутся довольны.

Ингредиенты

  • Свежая капуста — 3 кг
  • Молодой картофель — 2 кг
  • Свиные колбаски —
    500 гр
  • Охотничьи
    колбаски — 500 гр
  • Копченая охотничья
    грудинка — 400 гр
  • Ветчина для
    завтрака — 300 гр
  • Помидоры — 300 гр
  • Репчатый лук — 300
    гр
  • Молотый кориандр —
    1 чайная ложка
  • Копченая паприка —
    1 чайная ложка
  • Зира — 1 чайная ложка
  • Сухой чеснок — 1 чайная ложка
  • Паста из вяленых
    томатов — 2 чайные ложки
  • Растительное
    масло — 100 мл
  • Вода — пол-литра
  • Соль и перец
    по вкусу

Способ приготовления

Для начала все ингредиенты стоит нарезать. Шеф рекомендует
резать достаточно мелко. Первым делом обжаривается картофель, его нужно довести
до золотистой корочки, ждать пока он приготовится полностью не нужно.

Мясо стоит выбирать своему вкусу, но подойдет практически
любое. Важно обратить внимание на копченое мясо: чем его больше, тем насыщеннее
вкус блюда. Когда картофель обжарен, можно переходить к мясу. Как только мясо “схватится”, нужно добавить лук. Когда лук
обжарился, пора добавить специи и сухой или свежий чеснок. К приготовившемуся
мясу нужно добавить томаты и томатную пасту для сочности.

Капуста – практически самый важный ингредиент. Ее нужно
взять в два раза больше, чем картошки и тоже нарезать некрупно. Добавить капусту
и обжаренный картофель к мясу, хорошо перемешать. Дальше нужно добавить немного
воды. Делать это нужно медленно и осторожно, чтобы не получился суп. Добавить соль
и перец по вкусу.

Солянка почти готова, ее нужно оставить томиться 20 минут на
медленном огне. Сытная солянка в казане на большую компанию от шефа Ивлева готова!
Приятного аппетита!

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Публикация от Константин Ивлев (@ivlevchef)



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