Ученые выявили наиболее часто мутируемый ген при всех видах рака

Исследователи Института Солка выяснили, как часто каждый ген в геноме может мутировать в популяции больных онкологией. Исследование опубликовали в издании Nature Communications.

На протяжении 15 лет исследователи рака пользовались технологией секвенирования ДНК, чтобы обнаруживать генные мутации, которые вызывают разные формы онкологии. Они соединили данные о них с информацией о распространенности рака, чтобы обнаружить основы болезни. Генетическое мутирование играет основную роль в развитии конкретного типа рака. Ориентирование на них поможет в терапии болезни.

Исследователи анализировали больше 200 работ и отдельно рассматривали и переквалифицировали каждый тип онкологии в соотношении с единой системой обозначений. Далее эксперты сравнивали наборы данных и учитывали тот факт, что одни виды злокачественной болезни бывают чаще, чем другие.

Специалисты также выяснили, что существуют распространенные убеждения и они неверны. KRAS – важный ген, который способствует формированию рака, который, как полагали, мутировал в 25% эпизодов рака. Эксперты узнали, что KRAS принимает участие лишь в 11% всех видов онкологии. Это было частью установки, что некоторые генетические мутации меньше расширены, чем считали раньше. Полученная информация поможет перенаправить генетические исследования для создания результативных способов терапии, чем те, которые доступны сейчас.

Источник: medicalinsider.ru