В санкционный список “воров в законе” случайно внесли не того человека – Данилов

“Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены”, – сказал Данилов и подчеркнул, что правоохранители, допустившие ошибки транслитерации, были наказаны.

Также он добавил, что среди более чем 650 человек все-таки был один, оказавшийся в перечне случайно. Санкции против него уже сняли. Кто это и почему его внесли в список, Данилов пока не уточнил.

Экс-заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии “Украинской правде” уточнил, что ошибки были в транслитерации имен на английском и в датах рождения.

Тракало объяснил, что “воры в законе” часто имеют по несколько паспортов, где может отличаться даже на одну букву правописание фамилии или дата рождения.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, “глава” оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли “ворами в законе”.

4 июня Данилов сказал, что в Украине не осталось “воров в законе”, а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

—