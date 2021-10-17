“Очень сложно говорить с Зеленским”. В Кремле заявили об отсутствии перспектив для встречи президентов РФ и Украины

По словам спикера Кремля, участники конфликта на Донбассе описаны в Минском комплексе мер.

“Очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, называет Россию упорно участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так”, – сказал Песков. – Как здесь можно общаться? Путину очень сложно общаться”.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что “особых перспектив” для разговора Путина и Зеленского “из-за действий украинских властей” не просматривается.

“Именно они проводят законопроект о переходном периоде, который будет означать выход Киева из Минских соглашений”, – отметил Песков.

Говоря о перспективах проведения саммита в нормандском формате, Песков подчеркнул, что, “чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как “ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже”.

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля “пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России”.

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона “не прячется” от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но “создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи”.

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами. 3 октября Зеленский добавил, что готов к встрече тет-а-тет с Путиным, а также к переговорам в нормандском формате.

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