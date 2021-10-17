В Германии разбился вертолет, есть погибшие

Известно, что в результате авиакатастрофы, произошедшей между населенными пунктами Бухен и Штайнбах, погибло по меньшей мере три человека.

Более подробную информацию правоохранители пообещали предоставить позже. Сколько всего людей было на борту аппарата, не уточняется.

По данным Bild, разбился вертолет Robinson R44, он четырехместный.

На фотографиях с места крушения видно, что это произошло в лесистой местности.

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