На военной выставке в США показали робота-пса вооруженного снайперской винтовкой

Робот оснащен модулем беспилотной винтовки специального назначения от компании Sword Defense и мощной снайперской винтовкой калибра 6,5 мм. У него есть дневные и ночные камеры, а его эффективная дальность действия составляет 1200 метров.

Издание отмечает, что сейчас ВВС США испытывают невооруженную версию этих роботов для использования в качестве охраны периметра на базе ВВС Тиндалл во Флориде.

Latest lethality 6.5 #creedmoor sniper payload from @SWORDINT. Check out the latest partner payloads @AUSAorg Wash DC. Keeping US and allied #sof #warfighter equipped with the latest innovations. @USSOCOM #defense #defence #NationalSecurity #drone #robotics pic.twitter.com/Dvk6OvL3Bu

— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) October 11, 2021

Также компания представила версию робота с дроном Lockheed Martin.

Check it out… robot dog w/ wings… New payload with @LockheedMartin Indago #drone and Digital Force Technologies recon sensor for a broad range of #warfighter capabilities @ausaorg #ausa2021. #defense #defence #qugv #specialforces pic.twitter.com/AxuNs3r8PI

— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) October 13, 2021

Контекст:

Ghost Robotics разрабатывает четвероногих роботов с 2015 года и ранее демонстрировала версии, оснащенные устройствами для обезвреживания бомб.

Как отмечает New Scientist, роботы этой компании очень мобильны, способны преодолевать местность, которая может быть труднодоступной для колесных и гусеничных машин, и могут работать с высокой степенью автономности. Например, роботы, патрулирующие периметр, могут следовать по заранее заданному маршруту, отклоняясь при необходимости, чтобы избежать препятствий, и предупреждая человека-оператора, когда они сталкиваются с чем-то неожиданным, например, с возможным злоумышленником.

