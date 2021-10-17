Российская команда впервые вышла в гранд-финал чемпионата мира по игре Dota 2

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17.10.2021, 16:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИгроки российской киберспортивной организации Team Spirit вышли в гранд-финал чемпионата мира по игре Dota 2 – The International. Соревнования проходят в Румынии на национальном стадионе в Бухаресте.

Команда, в составе которой Ярослав Miposhka Найденов, Магомед Collapse Халилов, Александр Torontotokyo Хертек, а также украинец Мирослав Mira Колпаков и Илья Yatoro Мулярчук, в финале соревнований в Румынии обыграли команду Team Secret со счетом 2:1, передает ТАСС.

В финале плей-офф нижней сетки Team Spirit играла против эстонца Клемента Puppey Иванова, иорданца Язида Yapzor Жарадата, шведа Людвига Zai Уолберга, финна Лассе Matumbaman Урпалайнена и поляка Михала Nisha Янковского.

Призовой фонд турнира составил рекордные для киберспорта 40 млн долларов.

Team Spirit по итогам группового этапа вышла в верхнюю часть сетки плей-офф, однако в первом раунде потерпела поражение со счетом 1-2 от китайского коллектива Invictus Gaming. Опустившись в нижнюю сетку, российская команда поочередно победила представителей Южной Азии из Fnatic (2-0), двукратного и действующего победителя турнира европейский коллектив OG (2-0), соотечественников из Virtus Pro (2-1), а затем взяла реванш у Invictus Gaming (2-0).

Впервые в истории две российские команды попали в шестерку лучших на The International. Virtus Pro повторила лучшее достижение в своей истории, оставшись на шестой строчке по итогам турнира и заработав 1,4 млн долларов. Team Spirit впервые принимает участие в The International и показала лучший результат среди российских команд. В 2011 году победу на турнире одержала украинская организация Natus Vincere, которая стала первым чемпионом The International.

The International проводится ежегодно, в 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. В гранд-финале Team Spirit встретится с китайским коллективом PSG LGD, встреча до трех побед пройдет позднее 17 октября. Победитель турнира заработает 18,2 млн долларов, команда, занявшая второе место, получит 5,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялся финал киберспортивного турнира Лиги РДШ Центрального федерального округа, организованный Российским движением школьников. К трансляции из кинотеатра Октябрь подключилось более 2 млн. зрителей.



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