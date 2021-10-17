Названа тема переговоров главы Пентагона на Украине и в Грузии

Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря, заявило военное ведомство США.

«Все три страны граничат с Черным морем, так что Остин будет говорить с их лидерами о безопасности в Черном море и будет добиваться укрепления сотрудничества этих стран», – приводит заявление Пентагона РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин посетит Украину, Грузию, Румынию и Бельгию. Поездка в Европу запланирована «на следующей неделе». Остин завершит «важный визит» в Брюсселе, где состоится совещание министров обороны стран НАТО.