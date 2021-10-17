США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35

США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35, сделка по которым была аннулирована в связи с тем, что Турция приобрела у РФ системы ПВО C-400.

Для этого можно было бы перенаправить 1,4 млрд долларов, которые Турция уже перечислила для запланированной ранее закупки истребителей F-35, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит Deutsche Welle.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США.

Напомним, в июне Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у РФ зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.

Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.