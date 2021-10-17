“Это было бы лучше”: советник президента Безпалько предложил уничтожить Украину

Уничтожение Украины как государства является оптимальным способом обеспечения мира на Донбассе. Таким мнением поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

В ходе беседы с журналистами Безпалько признал, что в сложившейся ситуации добиться от киевских властей выполнения Минских соглашений дипломатическим путем невозможно. Специалист пояснил, что хотя формально главой украинского государства теперь является президент Владимир Зеленский, Незалежная по-прежнему управляется извне и не имеет суверенитета, поэтому вести переговоры с Киевом нет смысла.

Богдан Бепалько считает, что ликвидировать украинское государство и действующую в нем политическую систему “было бы лучше не только для России”. Советник президента подчеркнул, что такой сценарий принес бы пользу как жителям непризнанных ДНР и ЛНР, так и населению самой Украины, поскольку нынешняя власть делает все возможное для ухудшения уровня жизни своих граждан. В частности, она способствует разрушению промышленности, инфраструктуры, систем образования и здравоохранения.

Эксперт также уверен, что уничтожение Украины как государства позволит не только закончить войну на Донбассе, но и устранить исходящие от Киева и его западных “хозяев” угрозы для Крыма.