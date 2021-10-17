 

В аннексированном РФ Крыму зафиксировали суточный рекорд новых случаев COVID-19

17.10.2021, 15:58, Новости дня
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Этот показатель – рекордный на полуострове за все время эпидемии, отмечает проект “Крым.Реалии”.

Всего в Крыму выявили 87 646 случаев коронавирусной инфекции.

В то же время на полуострове умерло 2776 человек с COVID-19, 13 – за последние сутки.

Количество выздоровевших за 16 октября составило 162 человека, 74 018 – за весь период пандемии.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

14 октября “вице-премьер – министр труда и социальной защиты” оккупационного правительства Крыма Елена Романовская говорила, что коечный фонд для пациентов с COVID-19 в больницах полуострова заполнен на 88%, сообщал “Крым.Реалии”.  

В Крыму продлили до 1 декабря режим повышенной готовности из-за пандемии COVID-19, сообщается в указе оккупационных властей полуострова. С 11 октября на полуострове вступили в силу новые коронавирусные ограничения, в частности до 1 декабря работодатели должны перевести 50% своих сотрудников на дистанционную работу, а допуск непривитых от COVID-19 сотрудников возможен только после ПЦР тестирования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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