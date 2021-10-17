Число заявок россиян на ипотеку снизилось на 41,4%

В сентябре число заявок россиян на ипотечные кредиты снизилось на 41,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Директор по маркетингу бюро Алексей Волков пояснил, что это может быть связано с новыми условиями льготной ипотеки, которые поменялись в июле, а также с увеличением стоимости квадратного метра.

«В том числе с учетом динамики доходов населения, которая не могла компенсировать столь быстрое удорожание жилья», — отметил он.

«В частности, ограничение суммы кредита по программе до 3 млн рублей. Очевидно, что с учетом первоначального взноса не более 20-30%, такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны», — рассказал Волков.

В августе количество заявок на ипотеку было больше на 2,9% по сравнению с сентябрем.

В июне президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год.

Однако максимальный процент, под который можно будет взять кредит на покупку квартиры, вырастет до 7%. Предельный размер ссуды по льготной ипотеке составит 3 миллиона рублей для всех регионов.

Программа льготной ипотеки появилась в РФ в прошлом году для поддержки россиян и строительного бизнеса. Банки начали выдавать льготные ипотечные кредиты под процент, не превышающий 6,5% годовых — остальное им компенсировало государство. Программа распространялась только на тех, кто покупал квартиры комфорт-класса в новостройках. Была ограничена и сумма кредита: в Москве и Санкт-Петербурге в банке можно было взять до 8 млн рублей, а в регионах — до трех млн рублей.

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