 

Властям Мозамбика рекомендовали договориться о сотрудничестве с российской ЧВК

17.10.2021, 15:42, Новости дня
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Катастрофическая ситуация, наблюдаемая на севере Мозамбика, требует немедленных действий от местных властей. Так как армия страны при поддержке союзников не в состоянии справиться с боевиками, предлагается договориться о сотрудничестве с российской частной военной компанией.

«Многие миротворцы и военные эксперты отмечают, что современный конфликт требует современных методов его преодоления. Международная государственная помощь оказывается довольно неэффективной, в первую очередь потому, что для реализации одного решения требуется много времени и много бюрократии. Например, потребовался год и тысячи жизней мирных жителей, чтобы другие государства оказали военную помощь Мозамбику», – пишут местные СМИ.

Властям африканской страны стоит обратить внимание подход Мали к решению подобных проблем. В Бамако пригласили российскую «ЧВК Вагнера» для организации профессиональной подготовки для военных. Ранее продуктивная работа россиян в ЦАР показала африканцам, что русские способны кардинально изменить ситуацию и помочь выбраться из кризиса.



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