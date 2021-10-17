На Украине назвали два условия для силового «возвращения» Донбасса

Власти Украины могли обратиться к силовому варианту возвращения Донбасса под контроль Киева при двух условиях, сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, переходить к подобному варианту решения конфликта можно было бы при отсутствии каких-либо иных дипломатических способов. Кроме того, Киев должен быть полностью уверен, что способен вернуть эти территории с минимальными потерями, передает «Главред».

При этом Жданов подчеркнул, что сейчас говорить о военном решении вопроса уже поздно – подобные меры имели смысл только сразу после подписания Минских соглашений.

Он также отметил, что подобные угрозы со стороны украинских политиков являются не более чем популизмом, поскольку на самом деле в стране нет государственных деятелей, способных отстаивать суверенитет государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне проведения силовой операции в Донбассе.

Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.