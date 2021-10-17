 

В Ульяновске произошел сильный пожар

17.10.2021, 15:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВозле торгового центра «Звезда» в Ульяновске разгорелся сильный пожар, столб черного дыма виден почти со всех концов города, по предварительным данным МЧС, загорелись гаражные поддоны.

Поддоны загорелись, по предварительной информации, в гаражно-строительном кооперативе, расположенном прямо за ТЦ «Звезда» в Засвияжском районе города, передает «Улправда» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Угрозы жизни населения нет», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее при пожаре на газовой подстанции в Москве пострадал один человек, возгорание ликвидировали меньше, чем за час.



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