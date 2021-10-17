В Ульяновске произошел сильный пожар

Возле торгового центра «Звезда» в Ульяновске разгорелся сильный пожар, столб черного дыма виден почти со всех концов города, по предварительным данным МЧС, загорелись гаражные поддоны.

Поддоны загорелись, по предварительной информации, в гаражно-строительном кооперативе, расположенном прямо за ТЦ «Звезда» в Засвияжском районе города, передает «Улправда» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Угрозы жизни населения нет», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее при пожаре на газовой подстанции в Москве пострадал один человек, возгорание ликвидировали меньше, чем за час.