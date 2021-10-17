Мнение: Заготовка кошек, робособака-снайпер и гнездование дронов

1. Современные фанаты революции любят обвинять Николая II в охоте на кошек и ворон, разрешённой в дореволюционной России. Императору при этом приписывают какие-то астрономические числа расстрелянных животных, которые на самом деле относятся ко всем охотникам из царской свиты. «Миллиард подстреленных лично Николаем», как шутили бы сами леваки, если бы император находился в их пантеоне героев.

Между тем революционеров столетней давности, которые сами были заядлыми охотниками, этот вопрос совершенно не волновал. Если Владимир Ильич любил забавы ради истреблять беззащитных зайцев, то для менее привилегированных граждан большой интерес представляли даже кошки с собаками. Во-первых, приходилось их есть с голоду, а голод в первые 40 лет построения советской власти из России не уходил никогда. Во-вторых, в стране был дефицит качественной и тёплой одежды, и поэтому кошек активно заготавливали ради «ценного меха».

Блогер Ивано Иванов приводит заметку из журнала «Вечернее радио», № 39 за 1928 год:

https://olegmakarenko.ru/2257928.html?thread=826248968#t826248968

2. Американские рободелы не смогли продать армии США четырёхного робота-носильщика – он проиграл конкуренцию морпехам-млекопитающим, так как оказался слишком дорог и неудобен эксплуатации.

Теперь военные гении представили более перспективное изобретение – автономную робособаку-снайпера, способную забираться в укрытие и стрелять оттуда по противнику:

https://lenta.ru/news/2021/10/16/dog_strelok/

https://www.youtube.com/watch?v=u1aoPXr56Gs

Выглядит не очень угрожающе, если производство таких собак поставят на поток, они, пожалуй, станут весьма грозным оружием.

3. Ещё пара новостей из мира робототехники. Для дронов-квадрокоптеров начали выпускать специальные роботизированные гнёзда, где они смогут отдохнуть и перезарядиться после полёта:

https://nplus1.ru/news/2021/10/01/drone-nest

Мелкие по размеру летающие дроны теперь смогут садиться на стены и ветки деревьев с помощью липучек, что существенно сэкономит энергию, необходимую на взлёт-посадку:

https://nplus1.ru/news/2021/10/04/velcro-drone

Похоже, развитие роботов и впрямь всё больше идёт по принципам бионики, они всё больше напоминают живых существ.