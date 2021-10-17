 

Мнение: Пересильд вернулась на Землю!

17.10.2021, 15:06, Разное
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Корабль «Союз МС-18» благополучно в ернулся с МКС на Землю.  Вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким вернулась и актриса Юлия Пересильд. И это хорошая новость! Для того, чтобы понять, насколько это хорошая новость, досточно представить себе такую ситуацию.

Рогозин и Эрнст выпросили у Путина  поддержки сьемок «первого в мире кино о космосе, сянтого в космосе». Значит все-равно кого-то отправили бы в космос, на МКС. А раз так, это хорошо, что на МКС полетела хорошая актриса и милая  девушка Юлия Пересильд. А не Ольга Скобеева, например, не Ксения Собчак, или даже не Ольга Бузова…

Очевидно же, что Эрнст с Рогозиным просили благословения и поддержки не под конкретного человека, а в принципе «кина в космосе». А заручившись поддержкой Путина,  могли отправить в космос кого угодно…

Вот я и говорю, это просто замечательно, что полетела именно Юлия Пересильд. Полетела, отработала, и вернулась…. А могла бы полететь и вернуться другая девушка….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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