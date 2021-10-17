Подписка на запрещенные Telegram-каналы “пока не наказуема” – МВД Беларуси

Представитель белорусского МВД объяснил, какие материалы, размещенные в Telegram, власти страны считают экстремистскими.

“Это различная информационная продукция, используемая для вовлечения в экстремистскую деятельность, и ее пропаганда. Экстремистские материалы – это то, что делает человек, а экстремистские формирования – кто делает”, – рассказал Островский.

Привлекать к уголовной ответственности участников так называемых экстремистских формирований в МВД обещают “точечно”, учитывая собранные доказательства.

Создателям, организаторам и участникам таких формирований грозит тюремное заключение до семи лет. По словам Островского, участниками экстремистских формирований могут признать в том числе подписчиков Telegram-каналов, однако не всех.

“Тelegram-канал может признаваться как экстремистским материалом, так экстремистским формированием. Если у него статус экстремистского формирования, то его подписчики могут стать фигурантами уголовных дел. Что касается подписки на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, она пока не наказуема”, – разъяснил представитель МВД.

Островский уточнил, что это не касается тех подписчиков, которые популяризируют канал (речь идет о репосте или финансовой поддержке канала). В этом случае подписчики будут привлечены к административной ответственности.

“Простым людям, которые из банального интереса или любопытства читают запрещенный канал, признанный экстремистским, опасаться нечего. Им следует отписаться от ресурса и вопросов к ним не возникнет”, – заключил он.

Контекст:

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек). По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

По состоянию на 17 октября в Беларуси признаны политическими заключенными 812 человек.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от “радикалов”. В частности, правоохранители разыскивали лиц, которые подписаны на “деструктивные” Telegram-каналы (“Отряды гражданской самообороны Беларуси”, “Буслы ляцяць”). После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр “Весна”), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – “Наша Ніва”, заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, “Белсат”, “Радыё Свабода”, Tribuna, “Наша гiсторыя” и других. Позже Верховный суд Беларуси ликвидировал местную ассоциацию журналистов.

13 августа суд Центрального района Минска признал экстремистскими всю информационную продукцию TUT.BY и Zerkalo.io – нового проекта, который бывшая команда TUT.BY запустила после блокировки доступа к сайту издания. Экстремистскими в Беларуси также признаны спортивный портал “Трибуна”, который освещал дело легкоатлетки Кристины Тимановской, сайт и все соцсети телеканала “Белсат” и другие независимые СМИ. 15 октября суд Центрального района Минска признал экстремистским Telegram-канал Тихановской, у которого более 100 тыс. подписчиков.

13 октября Telegram-канал ГУБОП, который считают неофициальным каналом ГУБОПиК МВД, без ссылок на источники сообщил, что подписчикам “экстремистских” Telegram-каналов теперь будет грозить до семи лет лишения свободы. После этой публикации количество подписчиков крупнейшего белорусского оппозиционного канала NEXTA Live сократилось с 989 тыс. до 951 тыс. По данным Telegram-канала ГУБОП, в Беларуси объявлены “экстремистскими” более 100 Telegram-каналов, в основном они пишут о политике и критикует деятельность Лукашенко. Однако информация о том, что в Беларуси подписчиков Telegram-каналов, объявленных в стране “экстремистскими”, будут судить за экстремизм, оказалась не соответствующей действительности. Данных об этом в постановлении, на которое ссылался Telegram-канал ГУБОП, журналисты не обнаружили.

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