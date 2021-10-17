Подозреваемый в убийстве британского депутата оказался сыном экс-советника премьера Сомали

Задержанный находится в полицейском участке Лондона. По предварительной информации полиции, причиной нападения на депутата стала “мотивация, связанная с исламским экстремизмом”.

BBC отмечает, что несколько лет назад Али рекомендовали пройти программу Prevent, цель которой – борьба с экстремизмом и радикализацией людей. Участие в программе является добровольным, отказ от него не несет за собой уголовной ответственности. Али недолго участвовал в программе Prevent.

The Sunday Times 17 октября написало, что Али является сыном бывшего советника премьера Сомали Харби Али Куллана, который живет в Лондоне.

“Я очень травмирован. Это совсем не то, чего я ожидал или о чем мечтал”, – сказал отец подозреваемого журналистам.

Контекст:

Депутата парламента от Консервативной партии Амесса ударили ножом 15 октября на встрече с гражданами в депутатской приемной в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, но спасти его жизнь не удалось.

Амесс, отец пятерых детей, стал депутатом парламента от города Базилдон в графстве Эссекс в 1983 году. Он получил известность за участие в кампании против абортов и в защиту животных.

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