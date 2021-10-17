 

Китай протестировал гиперзвуковую ракету. Испытания застали врасплох разведку США – Financial Times

17.10.2021, 15:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пять источников издания, знакомых с ситуацией, заявили, что китайские военные запустили ракету, которая пролетела по низкой околоземной орбите. По информации трех источников, ракета не попала в цель. Двое заявили, что испытания показали, что Китай добился “поразительных успехов в создании гиперзвукового оружия и оказался намного более продвинутым, чем предполагали официальные лица США”.

Издание пишет, что испытания застали разведку США врасплох.

Financial Times отмечает, что США, Россия и Китай разрабатывают гиперзвуковое оружие, в том числе аппараты, которые запускаются в космос на ракетах и вращаются вокруг Земли за счет собственного импульса. Они летают со скоростью, в пять раз превышающую скорость звука. При этом ракеты не следуют по фиксированной параболической траектории и маневренны, что затрудняет их отслеживание.

Эксперт по политике Китая в области ядерного оружия Тейлор Фрэвел сказал, что гиперзвуковой  аппарат может помочь Китаю нейтрализовать американские системы противоракетной обороны, которые предназначены для уничтожения приближающихся баллистических ракет.

По словам Фрейвела, если бы Китай развернул такое оружие, это стало бы дестабилизирующим фактором. Специалист добавил, что испытание ракеты не обязательно означает, что Пекин развернет этот потенциал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / Washington Post предупредила о «беспрецедентной опасности» последних дней Трампа у власти

08.07 / Россия пообещала ответить на попытки ограничить ее права как участника ДОН

09.08 / Обнаружены микробы, способные выжить даже в застывшем бетоне

15.02 / Обновленный Peugeot 308 дебютирует 18 марта

28.08 / Грузинское ТВ оштрафовали за передачу на русском языке

03.07 / Посол назвал заявление США чепухой

28.08 / “Помогает молитва”. Глава Башкирии рассказал, как перед встречей с Путиным у него тряслись руки от волнения

23.07 / Гонорар за полнометражный мультфильм мы с Дахно потратили на стол, который накрыли в честь окончания двухлетней работы

25.06 / Разумков считает, что вопрос оккупированного РФ Донбасса нельзя вынести на референдум

02.02 / В Карпатах ожидается сход лавины, спасатели просят не идти в горы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика