Китай протестировал гиперзвуковую ракету. Испытания застали врасплох разведку США – Financial Times

Пять источников издания, знакомых с ситуацией, заявили, что китайские военные запустили ракету, которая пролетела по низкой околоземной орбите. По информации трех источников, ракета не попала в цель. Двое заявили, что испытания показали, что Китай добился “поразительных успехов в создании гиперзвукового оружия и оказался намного более продвинутым, чем предполагали официальные лица США”.

Издание пишет, что испытания застали разведку США врасплох.

Financial Times отмечает, что США, Россия и Китай разрабатывают гиперзвуковое оружие, в том числе аппараты, которые запускаются в космос на ракетах и вращаются вокруг Земли за счет собственного импульса. Они летают со скоростью, в пять раз превышающую скорость звука. При этом ракеты не следуют по фиксированной параболической траектории и маневренны, что затрудняет их отслеживание.

Эксперт по политике Китая в области ядерного оружия Тейлор Фрэвел сказал, что гиперзвуковой аппарат может помочь Китаю нейтрализовать американские системы противоракетной обороны, которые предназначены для уничтожения приближающихся баллистических ракет.

По словам Фрейвела, если бы Китай развернул такое оружие, это стало бы дестабилизирующим фактором. Специалист добавил, что испытание ракеты не обязательно означает, что Пекин развернет этот потенциал.

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