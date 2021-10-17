«Союз МС-19» с актрисой Пересильд и режиссером Шипенко вернулся на Землю

Корабль «Союз МС-18» с режиссером Климом Шипенко, актрисой Юлией Пересильд и космонавтом Олегом Новицким вернулся с МКС на Землю. Об этом сообщает «Роскосмос».

Юлия Пересильд. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Корабль отстыковался от станции в 04:14 мск и в 7:35 мск приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. Члены «киноэкипажа» сообщили о неплохом самочувствии.

«Киноэкипаж» в течение 10 дней на МКС работал над съемками фильма «Вызов» — первой в истории художественной картины, снятой в космосе. Авторы планировали отснять примерно 35 минут итогового хронометража, который войдет в фильм.

«Съемку фильма финансировал «Первый канал» в рамках существующей Федеральной космической программы. Часть работ профинансирована Главкосмосом, но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности», — ранее сообщал глава Главкосмоса Дмитрий Лоскутов.

По словам источников «Новой» в «Роскосмосе», последний космонавт в руководстве организации Сергей Крикалев лишился должности за критику проекта съемок на МКС коммерческого фильма «Вызов» на наблюдательном совете при «Роскосмосе» 9 июня — с позиции исполнительного директора его перевели в советники.

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