Госдума отозвала Нобелевскую премию Ицхака Рабина

Первым лауреатом Нобелевской премии мира, потерявшим свой статус по решению Госдумы, стал покойный экс-премьер-министр Ицхак Рабин. Протокольное поручение парламента уже направлено в Норвежский Нобелевский комитет.

Создать механизм отзыва Нобелевских премий у лиц, «причастных к страшным преступлениям», предложил на днях спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его предложение было немедленно принято, и думский комитет по международным делам приступил к составлению списков нобелиатов, недостойных более носить это звание.

«Ицхак Рабин, занимавший кресло премьер-министра Израиля в семидесятых годах, был вынужден покинуть свой пост, когда кнессет предъявил обнаружил у него банковский счёт за рубежом. Счёт в американском банке был оформлен на его жену, но маскировка не сработала. Иметь зарубежные счета израильские политики не могут, это нарушение закона», – рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Несмотря на это, несколькими годами позже Рабин был удостоен Нобелевской премии мира вместе с Ясиром Арафатом и Шимоном Пересом за участие в «мирном процессе Осло». Госдума считает, что человек с такой репутацией не мог быть не только удостоен премии, но даже выдвинут на неё. Согласно думскому поручению, Нобелевский комитет должен дезавуировать своё решение в отношении Рабина, изъять у его наследников нобелевскую медаль и диплом, а также обязать их вернуть денежную часть премии.

Следующим кандидатом на лишение Нобелевской премии мира является китаец Лю Сяобо, причастный к экстремистским заявлениям в адрес правительства КНР.

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