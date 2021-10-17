Россия заявила о готовности помочь Британии в преодолении газового кризиса

Российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он уточнил, что Москва придет на помощь и сделает все возможное, «чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис», передает РИА «Новости».

Келин отметил также, что Британию газом обеспечивают Норвегия и другие поставщики, а доля российского Газпрома составляет около 3%.

Ранее читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.

Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.

В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.