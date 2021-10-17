Москвичей предупредили о погодной лихорадке

В Москве на следующей неделе ожидается «погодная лихорадка», в начале недели днем ожидается до плюс 6, ночью заморозки, а с четверга начнет резко теплеть, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящую неделю погоду в Центральной РФ станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад – в метеорологическое прошлое финала сентября», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, в понедельник в Москве дневная температура понизится до плюс 4-9, что немного свежее нормы, а дальше столбики термометров опустятся на самое дно холода.

Во вторник ночные показания опустятся до минус 1 – плюс 4, после полудня – уже не выше плюс 1-6. В ночь на среду на дорогах и тротуарах местами появится и первая в сезоне слабая гололедица,

«Правда, днем, благодаря гребню антициклона, распогодится, но выглянувшее солнце не сумеет прогреть воздух выше нуля – плюс 5, а это стартовые показатели ноября. Среда будет самыми холодными сутками на неделе. А дальше начнется температурный разворот», – рассказал синоптик. В четверг температура, по его словам, повысится до плюс 7-12.

Он добавил, что в конце недели потепление усилится, ночью до плюс 5-10, днем до плюс 9-14, не обойдется без дождей.

Ранее синоптики сообщили, что облачная погода, по области местами небольшой дождь ожидаются в Московском регионе.