 

На Сахалине более 11 тыс. человек остались без света из-за непогоды

17.10.2021, 14:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа Сахалине без электроснабжения остались более 11 тыс. человек из-за непогоды, информирует Минэнерго России.

«Минэнерго держит на особом контроле восстановление электроснабжения на Сахалине, нарушенного из-за непогоды. Количество отключенных потребителей составляет порядка 11,5 тысячи человек» – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что под обломками снесенной ветром крыши дома в Александровске-Сахалинском погиб один человек, еще один пострадал.



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