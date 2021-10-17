На Сахалине более 11 тыс. человек остались без света из-за непогоды

На Сахалине без электроснабжения остались более 11 тыс. человек из-за непогоды, информирует Минэнерго России.

«Минэнерго держит на особом контроле восстановление электроснабжения на Сахалине, нарушенного из-за непогоды. Количество отключенных потребителей составляет порядка 11,5 тысячи человек» – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что под обломками снесенной ветром крыши дома в Александровске-Сахалинском погиб один человек, еще один пострадал.