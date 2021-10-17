Физическая активность поможет предотвратить некоторые виды рака

Ученые из Университета Эмори заявили, что некоторые виды рака способны предотвратить простые упражнения. Физическая активность нужна для сохранения здоровья.

После проведения исследования исследователи пришли к выводу, что минимальный набор тренировок снижает риск развития онкологии. В неделю достаточно заниматься пять часов в неделю. В результате нормализуется вес, улучшится настроение, снизится риск развития рака. Речь идет об онкологии желудка, эндометрия, толстой кишки и других видах.

На протяжении недели необходимо выполнять комплекс довольно простых упражнений. В день можно заниматься всего 30 минут в день. Ученые считают, что, если бы американцы регулярно сохраняли физическую активность, то можно было бы избежать более 46 тысяч случаев онкологии.

Источник: fedpress.ru