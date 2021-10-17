 

Физическая активность поможет предотвратить некоторые виды рака

17.10.2021, 14:32, Разное
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Ученые из Университета Эмори заявили, что некоторые виды рака способны предотвратить простые упражнения. Физическая активность нужна для сохранения здоровья.
После проведения исследования исследователи пришли к выводу, что минимальный набор тренировок снижает риск развития онкологии. В неделю достаточно заниматься пять часов в неделю. В результате нормализуется вес, улучшится настроение, снизится риск развития рака. Речь идет об онкологии желудка, эндометрия, толстой кишки и других видах.

На протяжении недели необходимо выполнять комплекс довольно простых упражнений. В день можно заниматься всего 30 минут в день. Ученые считают, что, если бы американцы регулярно сохраняли физическую активность, то можно было бы избежать более 46 тысяч случаев онкологии.

Источник: fedpress.ru



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