 

В сети показали Рапунцель из Иркутска, которая не стриглась 23 года

17.10.2021, 14:32, Разное
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В статье на портале Bored Panda рассказали об Анжелике Барановой, девушке из Иркутской области Российской Федерации, которая не стриглась 23 года.
Анжелика Баранова – настоящая звезда социальной сети Instagram. У нее тысячи подписчиков, а фото собирают сотни лайков. Российская Рапунцель живет в селе Покосное Иркутской области, а по профессии она медсестра.

По ее словам, родители запретили ей стричь волосы в 5 лет, так как они выглядели красивыми и здоровыми. После этого она ни разу не посещала парикмахерскую. Анжелике Барановой нравятся ее волосы, хотя иногда они вызывают нежелательное внимание прохожих на улице: некоторые бестактные люди подходят и трогают их руками. Поэтому волосы приходится прятать под шарфами. В остальном они не требуют особого ухода, достаточно мыть два раза в неделю, добавляя немного кокосового или репейного масла, а при сушке не использовать фен.

Сибирская красавица известна на своей родине. В 2016 году она получила гран-при конкурса красоты «Русская коса» и как приз – квартиру в Москве.

С личной жизнью у 28-летней Анжелины Барановой все тоже хорошо. Она замужем и растит сына.



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