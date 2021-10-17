В сети показали Рапунцель из Иркутска, которая не стриглась 23 года

В статье на портале Bored Panda рассказали об Анжелике Барановой, девушке из Иркутской области Российской Федерации, которая не стриглась 23 года.

Анжелика Баранова – настоящая звезда социальной сети Instagram. У нее тысячи подписчиков, а фото собирают сотни лайков. Российская Рапунцель живет в селе Покосное Иркутской области, а по профессии она медсестра.

По ее словам, родители запретили ей стричь волосы в 5 лет, так как они выглядели красивыми и здоровыми. После этого она ни разу не посещала парикмахерскую. Анжелике Барановой нравятся ее волосы, хотя иногда они вызывают нежелательное внимание прохожих на улице: некоторые бестактные люди подходят и трогают их руками. Поэтому волосы приходится прятать под шарфами. В остальном они не требуют особого ухода, достаточно мыть два раза в неделю, добавляя немного кокосового или репейного масла, а при сушке не использовать фен.

Сибирская красавица известна на своей родине. В 2016 году она получила гран-при конкурса красоты «Русская коса» и как приз – квартиру в Москве.

С личной жизнью у 28-летней Анжелины Барановой все тоже хорошо. Она замужем и растит сына.