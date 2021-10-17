 

Ученые: Зимнее плавание помогает адаптироваться к жаре и холоду

17.10.2021, 14:32, Разное
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Исследователи Копенгагенского университета сообщили, что систематическая смена плавания и опущения в холодную воду с визитами в сауну может влиять на то, как бурая жировая ткань (БЖТ) сжигает энергию и создает тепло. Работу опубликовали в издании Cell Reports Medicine.
Зимнее плавание скандинавской культуры включает в себя краткие погружения в холодную воду и походом в горячую сауну. Такой вид плавания позволяет организму привыкать к предельным температурам. Итоги работы специалистов с данной темы говорят о том, что БЖТ людей считается фрагментом коллективной системы регуляции температуры тела во взаимодействии с кровью и мышцами скелета. Систематическое плавание зимой, которое сочетается с холодными купаниями и сауной, может оказаться поведением для усиления расходов энергии, что приводит к понижению веса, при избегании восполняющего усиления употребления еды.

Итоги исследования демонстрируют, что при действии холода активность БЖТ усиливается. У людей, находящихся в холодной воде, наблюдали высокие показатели выработки тепла или расходование энергии в ответ на низкую температуру. Эксперты выяснили, что пловцы могут достигать низких температур тела, а это служит знаком привыкания к жаре.

Работа ученых может иметь особенные влияния для здоровья, принимая во внимание то, что активность БЖТ взаимосвязана с низким развитием метаболических болезней. В дальнейших опытах специалисты хотят оценивать вероятное действие плавания в зимний период на метаболическое здоровье добровольцев, которые имеют лишний вес. Эксперты хотят изучать и молекулярные механизмы, которые лежат в основах активизации бурого жира, и то, как он работает с мозгом, чтобы контролировать пищевое поведение.

Источник: medicalinsider.ru



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