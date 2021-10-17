Мнение: Узнать правду о дедушке

История в стиле той дамы, которая после развала СССР пришла в КГБ посмотреть личное дело своего "жестоко репрессированного родственника", но содержание дела ее не обрадовало.

Бывшая футболистка сборной Англии и «Арсенала» Алекс Скотт приняла участие в шоу на «Би Би Си», где участники узнают о своих предках. Об этом сообщает The Mirror. 37-летняя спортсменка и телеведущая в рамках шоу отправилась на Ямайку, где встретилась со специалистом, изучившем историю ее семьи. Открытие шокировало чернокожую футболистку — ее предок оказался рабовладельцем.

Скотт познакомили с фактами о Роберте Фрэнсисе Кумбсе. Оказалось, что предок Скотт, живший в 1820-х, владел не только имуществом, но и рабами. Футболистке показали список из имен людей, которые были в рабстве у Кумбса. Скотт не сдержала эмоций и расплакалась. Историк уточнил, что в те времена свободные чернокожие могли иметь рабов. Тем более, что за светлый тон кожи ее предок Кумбс пользовался привилегиями в ямайском обществе. «Это противоречит всему, за что я выступаю», — заявила Скотт.

https://lenta.ru/news/2021/10/17/alex_scott/ – цинк

Сидят в Германии дед с внуком, рассматривают его фотографии в старом военном альбоме. Мальчик спрашивает:

— Дедушка, а кто вот этот дядя, который рот раскрыл?

— Это Гитлер, внучек.

— А кто такой Гитлер?

— Гитлер, внучек, это очень плохой человек. Настолько плохой он был, что хотел убивать много-много людей. Очень плохой человек!

— Ой, дедушка, а это ведь ты рядом с ним стоишь! А зачем ты так вытянул руку?

— А это, внучек, я ему тут говорю: «Минуточку!»

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