95-летней Елизавете II посоветовали отказаться от употребления алкоголя

Медики посоветовали сделать это в целях профилактики, чтобы королева могла хорошо себя чувствовать и быть здоровой на торжествах, приуроченных к 70-летию ее пребывания на троне.

The Vanity Fair 14 октября написало, сославшись на два источника, близких к королевскому двору, что Елизавете II придется отказаться от спиртных напитков, за исключением особых случаев. По данным журналистов, речь идет о вечернем бокале мартини.

“На самом деле это не имеет большого значения для нее, она мало пьет, но кажется несправедливым, что на данном этапе жизни ей приходится отказываться от одного из очень немногих удовольствий”, – сказал друг монаршей семьи.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

Торжества в честь коронации начнутся 2 июня 2022 года и продлятся четыре дня, сообщила BBC.

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля.

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