 

Минздрав Украины готовит документы для вакцинации от коронавируса детей от 14 лет

17.10.2021, 14:10, Новости дня
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“Сегодня есть документы о вакцинации 18+ и 14+. Разрабатываются документы в отношении детей-подростков. Но это будет позже, потому что продолжается период оформления документов, именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать”, – сказал он.

По словам Рубана, документы по вакцинации детей от 14 лет подготовлены Минздравом, который будет внедрять эти меры.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. С начала кампании по иммунизации в стране сделали 14,3 млн прививок. 7,9 млн человек получили одну дозу вакцины, а 6,4 млн полностью вакцинированы.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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